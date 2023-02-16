Появились подробности о потерях ВСУ в Соледаре

Предположительно, они в семь раз превысили потери России

Потери оборонявших Соледар украинских войск в несколько раз превысили потери России. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал боец группы "Вагнер" Герой России Антон Елизаров с позывным "Лотос", командовавший штурмом.

Как сообщает РИА Новости, со слов бойца "соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи".

При этом какие-либо точные цифры Елизаров не привел. Комментарии от Министерства обороны России по этому поводу пока не поступали.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе признал, что Вооруженные силы России успешно продвигаются в Донбассе. При этом 25 января Украина подтвердила потерю города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"