Киев получит меньше танков, чем было обещано

Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что украинские власти получат меньше танков, чем им обещали западные союзники, говорит о провале в поддержке ВСУ. Такое мнение в среду, 15 февраля, высказал обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

Согласно заявлению Писториуса, Польша подготовила к отправке на Украину около 30 танков Leopard 2 A4, но многие из них "находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет применить".

При этом Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух батальонов.

Журналист заявил, что это "ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны включились в "публичные соревнования" в сфере того, чтобы "превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подводные лодки, самолеты — кто больше потребует". Однако публичная конкуренция за то, кто предоставит Украине больше оружия, нарушает единство Запада, считает политик.

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