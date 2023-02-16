ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К программе парка "Земля леопарда" присоединился Папа Римский

10:01
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Понтифик получил почетный титул Хранителя

Папа Римский Франциск получил почетный титул Хранителя леопарда и дал ему уникальное имя, сообщил в национальном парке Приморья "Земля леопарда".

Узнав о том, что в России обитают самые редкие кошки на планете, а также об успехах в их спасении от вымирания, понтифик присоединился к программе. В своем письме он поддержал сотрудников заповедника в их непростой работе.

"Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой", - написал он. 

"Подопечным" Папы Римского Франциска стал пятнистый хищник, известный в Приморье как леопард-первопроходец. Он обнаружен у полуострова Гамова, где ранее эти животные были истреблены. Понтифик назвал его Мартин Фьерро - в честь главного героя поэмы знаменитого аргентинского автора Хосе Эрнандеса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Папа Римский
Папа Римский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.