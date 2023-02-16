К программе парка "Земля леопарда" присоединился Папа Римский

Понтифик получил почетный титул Хранителя

Папа Римский Франциск получил почетный титул Хранителя леопарда и дал ему уникальное имя, сообщил в национальном парке Приморья "Земля леопарда".

Узнав о том, что в России обитают самые редкие кошки на планете, а также об успехах в их спасении от вымирания, понтифик присоединился к программе. В своем письме он поддержал сотрудников заповедника в их непростой работе.

"Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой", - написал он.

"Подопечным" Папы Римского Франциска стал пятнистый хищник, известный в Приморье как леопард-первопроходец. Он обнаружен у полуострова Гамова, где ранее эти животные были истреблены. Понтифик назвал его Мартин Фьерро - в честь главного героя поэмы знаменитого аргентинского автора Хосе Эрнандеса.

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