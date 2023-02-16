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Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на "Московскую Масленицу"

09:40
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Фестиваль пройдет с 17 по 26 февраля

Столица встречает весну "Московской Масленицей", в этом году она пройдет на 23 площадках, из которых 20 расположены в жилых районах за пределами центра. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем личном блоге, гостей фестиваля, который пройдет с 17 по 26 февраля, ждет гастрономическое изобилие — не только традиционные масленичные блины, но и десятки видов сыров, рыбных и мясных деликатесов.

Желающие смогут не только попробовать блины, но и научиться их готовить. Запланировано более 2 000 кулинарных и творческих мастер-классов, порядка 250 кулинарных шоу на офирах и печах.

Специальная программа знакомства с кулинарией и азами народных ремесел приготовлена для детей.

В культурной афише фестиваля – выступления народных ансамблей, фольклорных коллективов и казачьих хоров.

На 19 фестивальных площадках будут работать ледовые катки с теплыми раздевалками и пунктами проката.

В специальных шале по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" можно передать вещи и подарки для участников специальной военной операции, а в День защитника Отечества на фестивальных площадках будут организованы мастер-классы по созданию открыток и писем для наших защитников. В Парке Горького откроется видеомастерская для записи поздравлений с праздником.

Ранее сообщалось, что в России стартует акция "Широкая Масленица", она пройдет с 20 по 26 февраля. В ней смогут принять участие школьники с 1 по 11 классы в возрасте от 7 до 17 лет в трех номинациях: "Масленичная песня", "Масленичная кукла-чучело", "Устное творчество" (сказки, стишки, пословицы, поговорки, легенды и прочее).

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