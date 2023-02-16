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Севастополь подвергся очередной атаке беспилотников

09:57
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Работает российская система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Севастополе. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Беспилотник атаковал промышленный объект в Курской области

Как написал Развожаев в своем Telegram-канале, город вновь подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. При этом были сбиты два дрона над морем.

Российские силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку, указал губернатор Севастополя. Данные о жертвах, пострадавших или повреждениях он не привел.

В Севастополе, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

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