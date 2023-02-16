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ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

11:34
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Катер заметили разведчики

Экипажам Су-25 предстоит контрольный заход на поселок Новобахмутовка. Но пилоты из кабин уже победно приветствуют друг друга. Штурмовая авиация сыграла решающую роль в освобождении этого населенного пункта. Накануне вечером после массированного удара с воздуха в Новобахмутовке был уничтожен последний опорный пункт ВСУ. Сейчас поселок полностью под контролем российских подразделений. На окраины вслед за спецназом входит тяжелая артиллерия.

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Новобахмутовка, образно говоря, это еще один выломанный камень в стене артемовских укреплений ВСУ. Следующий на очереди - Парасковиевка. Хорошо оборудованная с точки зрения военной инженерии. Но сегодня правильней говорить - была. Под ударами самоходных установок линия обороны националистов трещит по швам.

Российский спецназ под прикрытием гаубиц ворвался на окраины поселка. И сейчас наступление на этот ключевой с тактической точки зрения пригород Артемовска идет сразу с трех направлений.

Националисты отчаянно цепляются за Парасковиевку по двум причинам. По сути, она - северные ворота в сам Артемовск. И что не менее важно, через поселок проходит стратегически важная трасса на Славянск. Одна из последних, по которой ВСУ еще как-то умудряются перебрасывать подкрепление. Понимая, что частично перерезанную российскими военными дорогу в любом случае не удержать, боевики пытаются насыпать новую. Грунтовку. Прямо через поля. Но и по ней регулярно бьет артиллерия.

Еще один важный участок, на котором сосредоточен огонь гаубиц, - соседняя Берховка. Российские войска штурмуют подступы к деревне. Ее освобождение позволит загнать группировку ВСУ в северных пригородах Артемовска в "огненный мешок".

А в Херсонской области пресечена очередная попытка ВСУ высадить на левый берег Днепра диверсионную группу. Катер заметили разведчики. Мгновенно передали координаты на батарею десантникам. И уже через две минуты по националистам был открыт огонь. В результате - прямое попадание. И катер вместе с боевиками был потоплен.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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