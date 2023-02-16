Большой долларовый пузырь: США - на грани дефолта

Он может произойти уже этим летом

Большой долларовый пузырь вот-вот лопнет - бюджетное управление Конгресса США бьет тревогу и предупреждает о неминуемом дефолте, если потолок госдолга не успеют поднять до лета. Президент США пытается снять с себя всю ответственность перед грядущими выборами, где его главный конкурент - бывший глава государства.

"Четверть всего госдолга, накопленного за 200 лет, - результат работы последней администрации. И как Конгресс отреагировал на этот долг? Они трижды преодолевали потолок без лишних разговоров", - заявил Байден.

Но, по мнению Конгресса, это действующей администрации пора перестать разбазаривать американский бюджет. Но привыкший строить из себя глухого Байден продолжает пичкать Украину деньгами. Еще почти 10 миллиардов долларов скоро отправят Киеву.

"Этот бесконечный конфликт превращается в очередной Афганистан. Сейчас у Пентагона нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски", - сказала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Кофлер.

На встрече с Генсеком НАТО польский президент, как обычно, пафосно предлагает сформировать для Украины несколько танковых бригад: "Мы хотели бы, чтобы было создано как можно больше складов вооружения НАТО, чтобы на случай какого-либо нападения оно находилось в распоряжении союзнических сил, которые находятся на этой территории".

В антироссийском запале Анджей Дуда, похоже, не замечает, что Европа все меньше хочет жертвовать своей безопасностью. Министр обороны Германии сетует, что не получается набрать и батальона танков для Украины - а это в три раза меньше, чем бригада, которую так усердно просит сформировать Польша. Варшава готова отправить три десятка "Леопардов", но они нуждаются в капитальном ремонте.

Вот как издание Bloomberg анализирует заявления главы Бундесвера: "Признание министра знаменует собой неудачу в стремлении западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемым усилением боевых действий".

Немцы призывают свои власти вспомнить историю. На базах, где сейчас проходят обучение солдаты ВСУ, даже повесили такое объявление: не "зиговать", не рисовать свастику - за это в Германии грозит до 3 лет тюрьмы. Впрочем, на Украине можно все. В эфире датского телеканала интервью дает солдат ВСУ с шевроном запрещенной в России группировки ИГИЛ. В США это прекрасно видят.

А вот официальный представитель в Хельсинкской комиссии США Пол Массаро сам открыто позирует с изображением Степана Бандеры. Это не понравилось уже Польше, и там ласково попросили убрать фото.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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