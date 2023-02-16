В США произошло сразу несколько экологических катастроф

В Аризоне опрокинулся грузовик с азотной кислотой, а в Огайо в аварию попал поезд с ядохимикатами

Джо Байден делает селфи на фоне ядерного гриба. И диалог: "Смотрите, что снова натворила Россия!" - "Сэр, это штат Огайо!".

Интернет-мемов становится все больше. И это было бы забавно, если бы не было так страшно. Потому что съемки гигантского токсичного облака - не фотошоп. Уже неделю оно стелется над штатом Огайо, как в кадрах фильма-катастрофы.

Последствия аварии на железной дороге эксперты сравнивают со взрывом атомной бомбы. 50 вагонов с винилхлоридом и другими крайне ядовитыми веществами сошли с рельсов и загорелись еще 3 февраля. Жителей соседнего поселка Восточная Палестина экстренно, но по-тихому эвакуировали. А теперь почему-то призывают вернуться обратно. Хотя в окрестностях массово гибнут животные и рыба, а сам населенный пункт накрыло облако черной пыли - как во время ядерной зимы. Люди задают вопросы властям, но пока тщетно.

Оправдания местных властей звучат крайне вяло. И не дают ответа на главный вопрос: почему в зоне бедствия люди всё еще чувствуют головную боль, тошноту, рвоту и першение в горле? Медики предупреждают: те вещества, что находились в вагонах, в высокой концентрации моментально сжигают легкие, а в слабых – провоцируют редкие формы рака.

"Этот поезд, по-видимому, не был отнесен к составам с особо опасными веществами. Поэтому железная дорога не стала уведомлять наш штат о том, что находилось в вагонах. Но как мне говорят, там действительно были опасные вещества. И это, конечно, абсурд", - заявил Майк Деуайн, губернатор штата Огайо.

Но главные вопросы - не к местной, а к федеральной власти. Почему о самой крупной техногенной катастрофе века до сих пор молчат президент Байден и министр транспорта Пит Буттиджич?

Другие комментаторы считают, что вся история с неизвестными воздушными шарами, которые начали массово появляться над Америкой, - лишь прикрытие. Чтобы отвлечь общественность от происходящего в штате Огайо. Который, к слову, находится совсем рядом с Нью-Йорком и со столичным округом Колумбия. Но скандал разгорается все ярче. И масла в огонь подливает новое происшествие: в Аризоне перевернулся грузовик с азотной кислотой. Ядохимикаты красиво испаряются в воздух, людям запрещено приближаться к месту аварии ближе, чем на два километра.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"