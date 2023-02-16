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В Москве проходит форум "Технологии большого города"

11:45
  • четверг
  • 16 февраля 2023

На мероприятии собрались руководители крупных корпораций, проектных институтов, а также профильных ведомств

Ключевые аспекты развития мегаполиса обсуждают сегодня в Москве. В столице проходит форум "Технологии большого города", передает "ТВ Центр".

На мероприятии собрались руководители крупных корпораций, проектных институтов, а также профильных ведомств. В плане - панельная дискуссия, также участники представят свои инновационные продукты и идеи.

Среди главных тем - сохранение экологии и применение "зеленых" стандартов в строительстве и на транспорте. Обсуждают также внедрении современных технологий - в частности, создание цифровой модели города. 

"Цифровой двойник дома, двора, города, региона, страны или мира - он тогда цифровой, когда он постоянно наполняется, он динамический, то есть это не статичная картинка, в которую погрузили архивчик и там можно покопаться. Постоянно идет добавление данных, обновление, новые разделы, которые позволяют моделировать те или иные ситуации", - отметила Елена Звонарева, советник министра строительства и ЖКЖ, заместитель руководителя центра компетенций департамента строительства города Москвы.

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Форум "Технологии большого города"
Форум "Технологии большого города"
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