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В Саратове автоинспекторы помогли спасти 4-летнего мальчика

11:48
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Он был в критическом состоянии и терял сознание

В машину ДПС садится встревоженная семья с двумя детьми, отец на руках держит четырехлетнего мальчика, которому дома резко стало плохо. Госавтоинспекторы были на дежурстве - оформляли ДТП. На просьбу мужчины с ребенком отреагировали мгновенно.

"Сразу было понятно, что ребенок в критическом состоянии, у него были судороги, конвульсии. Мы подумали, что любое промедление может иметь очень тяжкие последствия. Мы приняли решение, отзвонились в дежурную часть, поставили в известность", - рассказал Николай Новиков, инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД России по Саратову.

Тут же, не теряя времени, по ночному городу помчались в ближайшую больницу. По дороге позвонили связались с медиками. Мальчику становилось все хуже. В больнице уже ждали патрульный автомобиль и успели помочь ребенку.

"Действия сотрудников государственной автомобильной инспекции позволили начать оказывать медпомощь очень быстро, в связи с этим никаких последствий для состояния ребенка не будет", - отметил Олег Касимов, главный врач университетской клинической больницы №1 имени С.Р. Миротворцева.

Автоинспекторы сразу не уехали, остались с семьей в клинике и поддерживали родителей.

"Можно сказать так - второй день рождения моего сына. За секунду довезли, первую помощь оказали. У ребенка сердце остановилось. Благодаря сотрудникам вовремя мы успели, откачали его. Слава Богу!", - говорит отец.

После выписки многодетная семья снова встретилась со своими героями в форме. Полицейские подарили мальчику игрушечный автомобиль - точно такую же патрульную машину, на которой он уже катался. И даже с мигалками.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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Сотрудники ДПС спасли ребенка
Сотрудники ДПС спасли ребенка
Сотрудники ДПС спасли ребенка
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