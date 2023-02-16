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Экс-губернатор Фургал обжаловал приговор

10:19
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Бывший чиновник получил 22 года колонии строгого режима

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал приговор суда и попросил о новом рассмотрении дела. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал адвокат осужденного Александр Старцев.

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Юрист уточнил, что Фургал подал из СИЗО в письменном варианте апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда. Осужденный просит приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Старцев заявил, что половина адвокатов бывшего губернатора и других фигурантов также обжаловали приговор и просят его отменить, сообщает ТАСС.

10 февраля суд приговорил бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах. Присяжные признали вину Фургала доказанной и сочли, что снисхождения он не заслуживает. Сам экс-губернатор отказался признать вину.

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