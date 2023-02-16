"Заново родился": жена и врач рассказали о состоянии Романа Костомарова

Фигурист находился в тяжелейшем состоянии

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова улучшается. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказала его супруга Оксана Домнина.

По словам Домниной, "у мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают". Однако благодаря усилиям медиков "муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей".

Директор Московского многопрофильного клинического центра Коммунарка" департамента здравоохранения столицы Денис Проценко рассказал, что за последние двое суток у Костомарова начала разрешаться органная дисфункция и восстанавливаться работа функции почек. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно.

Врачи надеются на сохранение положительной динамики, хотя делать какие-либо прогнозы невозможно, подчеркнул Проценко в интервью "Аргументам и фактам".

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом.

7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали стопу. По другим данным, врачам пришлось ампутировать обе стопы. 9 февраля сообщалось, что у Романа Костомарова после ампутации стоп прогрессирует некроз верхних конечностей. 15 февраля источники рассказали, что пациенту ампутировали несколько пальцев на обеих руках.

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