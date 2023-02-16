"Он всегда улыбался": звезды НХЛ выразили соболезнования Овечкину после смерти отца

Михаилу Овечкину был 71 год

Национальная хоккейная лига выразила соболезнования Александру Овечкину в связи со смертью его отца.

"Мистер Овечкин был настоящим джентльменом и неизменно присутствовал на играх и тренировках "Кэпиталз". С постоянной улыбкой на лице ему нравилось общаться с нашими фанатами и выражать благодарность за их поддержку его сына, которым он невероятно гордился. Мысли нашей организации с семьей Овечкиных в это трудное время", - говорится в сообщении клуба "Вашингтон Кэпиталз" в соцсетях (цитата по РБК).

Также соболезнования выразил одноклубник Овечкина Никлас Бэкстрем.

"Единственное, что я всегда буду помнить, - это то, что он всегда был счастлив. Он всегда улыбался. Вначале мы оба не говорили по-английски, но могли понимать друг друга по жестам. Как я уже сказал, он был в Вашингтоне с самого начала, когда Алекс попал сюда. Он всегда был в раздевалке. Он тусовался с парнями", - написал он.

Присоединился к словам поддержки и форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Он опубликовал в соцсетях фото отца Овечкина и подписал его: "Ови с тобой".

О смерти Михаила Овечкина стало известно 15 февраля. Ему был 71 год.

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