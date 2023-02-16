Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска

Также ВС России продвигаются в Марьинке

Российские боевые подразделения взяли все высоты в окрестностях Артемовска. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По словам чиновника, "основные успехи у нас под Артемовском", российские военные "уже оседлали основные высоты". Остался фактически один небольшой коридор, который также контролируется ВС России. Это существенно сковывает маневры украинской армии по подвозу живой силы и боеприпасов.

Также Кимаковский рассказал в эфире "Соловьев Live", что российские вооруженные силы продвигаются в Марьинке дом за домом — "мы выгрызаем у них этот город, который они практически превратили в укрепрайон". Серьезную работу ведут артиллеристы и танкисты.

Кроме того, идут ожесточенные бои возле Угледара, однако "наши ребята сковывают силы противника".

Ранее американские СМИ заявили, что доверие западных держав к президенту Украины Владимиру Зеленскому может быть существенно подорвано, если украинские военные в Артемовске будут окружены или понесут тяжелые потери. При этом отмечается, что если российские военные полностью завладеют городом, это придаст им новый импульс для дальнейшего ведения боевых действий.

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