Киев заявил об изменении Россией тактики спецоперации

Спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года

Российские военные якобы "несколько сменили" тактику проведения специальной операции на Украине. Такое заявление сделал в четверг, 16 февраля, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

По утверждению чиновника, ВС России "проводят активную разведку, применяют фальш-цели".

Ермак также заявил, что ночью российские военные запускали беспилотники и наносили ракетные удары. При этом "есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях", сообщает РИА Новости.

Российские военные тем временем продолжают специальную военную операцию. 12 февраля президент России Владимир Путин высоко оценил работу морской пехоты в зоне СВО, назвав ее героической.

При этом российский лидер подчеркивал, что Россия не начинала военных действий на Украине — они "начаты были националистами на Украине и теми, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот", а "мы пытаемся их закончить".

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