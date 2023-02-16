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Минфин предложил исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте

11:40
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Россия уже перешла на обслуживание внешнего госдолга в рублях

Министерство финансов России разработало проект президентского указа, согласно которому Москва будет исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте.
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В документе отмечается, что предпринять эту меру нужно "в целях недопущения технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям (вследствие невозможности перечисления денежных средств в иностранной валюте)".

В случае подписания главой государства этого документа исполнение госгарантий, предоставленных в иностранной валюте, будет исполняться в российских рублях, причем эта норма будет распространяться на гарантии, выданные до вступления указа в силу, сообщает РИА Новости.

В мае 2022 года Минфин объявил, что Россия располагает механизмом обслуживания внешних долговых обязательств, которые позволяют осуществлять выплаты в обход западной расчетной инфраструктуры. Речь идет о схеме, аналогичной принципам оплаты поставок российского газа недружественным государствам, "только в другую сторону".

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