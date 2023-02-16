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Politico: послы стран ЕС не согласовали десятый пакет санкций

12:02
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Камнем преткновения оказался российский каучук

Потребность в синтетическом каучуке российского производства помешала дипломатическим представителям членов Евросоюза согласовать новый пакет санкций против России. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказали информированные источники.

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Как пишет Politico, Еврокомиссия предложила внести в десятый пакет антироссийских санкций запрет на импорт синтетического каучука производства России.

Однако это предложение вызвало "существенные разногласия" между участниками встречи постпредов стран ЕС, прошедшей 15 февраля в Брюсселе, в результате очередные ограничительные меры согласовать пока не удалось.

Источники ранее рассказали, что в новый пакет рестрикций могут войти ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Предполагается также, что Брюссель откажется от импорта российского каучука и битума, запретит экспортировать в Россию грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы.

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