Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Салима Мухаметгалеева

Организм мальчика тяжело отреагировал на лечение острого лимфобластного лейкоза

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на спасение 10-летнего Салима Мухаметгалеева.

Организм мальчика тяжело отреагировал на лечение острого лимфобластного лейкоза. Тело ребенка - в сплошных ранах, у него лопается кожа. И даже прием пищи - испытание. Салиму нужен специальный препарат, стоимостью более 6 миллионов рублей. И благодаря вам у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Так, телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Максима Овчаренко. У мальчика - детский церебральный паралич атонической формы. Из-за атрофии мышц началась прогрессирующая деформация ног, и ребенок перестал ходить. Вернуть ему эту возможность могут специальные поддерживающие конструкции. Но операция стоит очень дорого. Мама, воспитывающая сына одна, собрать такую сумму просто не в силах.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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