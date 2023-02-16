ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: в 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов

12:06
  • четверг
  • 16 февраля 2023

В их числе - пять масштабных инвестиционных проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о создании "зеленого коридора" для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тыс. квадратных метров в рамках поддержки импортозамещения.

Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшего автозавода ЗИЛ
Собянин: в прошлом году Москву посетили 17,9 млн туристов

Как уточнил глава города, общий срок выполнения административных процедур сократили в два раза.

"Это поможет реализации ключевых проектов новой индустриализации Москвы и создаст производства, обеспечивающие технологический суверенитет и импортозамещение критически важной инфраструктуры, и рабочие места", - указал мэр.

В планах на этот год - строительство и реконструкция 25 производственных объектов общей площадью 300 тыс. квадратных метров, в числе которых - пять масштабных инвестиционных проектов, они обеспечат 3,4 тыс. рабочих мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Строительство
Строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.