Собянин: в 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов

В их числе - пять масштабных инвестиционных проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о создании "зеленого коридора" для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тыс. квадратных метров в рамках поддержки импортозамещения.

Как уточнил глава города, общий срок выполнения административных процедур сократили в два раза.

"Это поможет реализации ключевых проектов новой индустриализации Москвы и создаст производства, обеспечивающие технологический суверенитет и импортозамещение критически важной инфраструктуры, и рабочие места", - указал мэр.

В планах на этот год - строительство и реконструкция 25 производственных объектов общей площадью 300 тыс. квадратных метров, в числе которых - пять масштабных инвестиционных проектов, они обеспечат 3,4 тыс. рабочих мест.

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