МИД России подтвердил использование каналов связи с НАТО

Речь идет о каналах по военной линии

Каналы связи между Россией и Североатлантическим альянсом используются по мере необходимости. Такое заявление в четверг, 16 февраля, сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Замминистра попросили уточнит, насколько часто возникает такая необходимость. В ответ Грушко заявил, что четкого графика нет.

В российском МИД также прокомментировали планы Евросоюза по конфискации активов России и ее граждан, находящихся в зарубежных странах, для их последующей передачи Украине. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что в этом случае Москва предпримет действия по защите своих интересов, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, независимо от исхода конфликта на Украине. По мнению военного, "все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции".

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