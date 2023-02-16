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Росздравнадзор опроверг дефицит препаратов и медизделий для стоматологии

12:40
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Российские власти контролируют ситуацию в здравоохранении

В России не зафиксировано признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказали в Росздравнадзоре.
Минздрав опроверг дефицит лекарств для онкобольных

В ведомстве подчеркнули, что совместно с Министерством здравоохранения внимательно следят за наличием на российском рынке всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.

Вопреки сообщениям СМИ от российских представительств зарубежных производителей медицинских изделий не поступало уведомлений о приостановлении или прекращении производства или ввоза на территорию России препарата "Убистезин" (международное непатентованное наименование "Артикаин+Эпинефрин").

Также не сообщалось о перебоях с поставками цемента "Витремер", шлифовальных дисков производства "3М ЭСПЭ Дентал Продактс" (США), медицинских изделий производства KAVO (Германия), сообщает "Интерфакс".

Ранее в Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците антибиотиков в России. В ведомстве заявили, что производство, поставки и выпуск в гражданский оборот антибиотиков в России продолжаются, а повышенный спрос на определенные препараты не является признаком дефицита.

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