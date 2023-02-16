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В России госпитализировали еще 1516 человек с COVID-19

12:29
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Выписано в связи с выздоровлением 11140 пациентов за сутки

В России за сутки госпитализировали с коронавирусом 1516 человек, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписано в связи с выздоровлением 11140 человек, на 7,7% меньше по сравнению с 15 февраля. Выявлено 14740 новых случаев COVID-19. Подтверждено 37 летальных исходов", - уточняется в сообщении.

Суточный прирост заболевших в Москве - 3782, в Подмосковье - 468, в Санкт-Петербурге - 1308.

За все время пандемии в России зарегистрировано 22 121 725 случаев ковида, скончались 395689 человек.

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