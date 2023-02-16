Собянин рассказал о реализации программы реновации в Красносельском районе столицы

Новый дом сделали удобным для маломобильных горожан и родителей с колясками

К этому дню Марина и Михаил готовились не одну неделю. Подбирали мебель, советовались с дизайнерами. Ведь в новом жилье все должно быть по-новому. Квартиру семья Струковых получила после того, как их дом был включен в программу реновации.

"Мы планируем обустраивать здесь кухню. Все будет встроенное. Здесь мы хотим поставить уголок, чтобы было уютно. Потому что сейчас у нас все ограничено в пространстве, и стол обеденный у нас стоит непосредственно вплотную к стене. В общем, приходится очень сильно сжиматься", - рассказывает Марина.

В Красносельском районе - это первый дом, который заселяют по программе реновации. Построенная по индивидуальному проекту трехсекционная многоэтажка на Русаковской улице гармонично вписывается в застройку исторического центра Москвы.

"Она гораздо больше по сравнению с той, которую мы имели. Если в старой квартире общая площадь у нас составляла 67 квадратов, здесь общая площадь у нас порядка 90. В старой квартире у нас нет горячей воды, у нас газовая колонка. Поэтому масса неудобств, а здесь сделано все на современном уровне", - отмечает Михаил.

Отделка квартир и общественных пространств выполнена по современным стандартам московской реновации. Как и в других домах по этой программе, в новостройке на Русаковской улице установлены "умные" счетчики воды и света, работают круглосуточное видеонаблюдение и пожарная сигнализация. Создана безбарьерная среда, а в благоустроенном дворе высажены деревья и кустарники. Летом здесь заиграют красками цветники и клумбы.

"Предусмотрено в доме 76 квартир разной площади - от однокомнатных до четырехкомнатных. Площадь - до 128 квадратов. Это достаточно большие такие площади. По программе реновации таких площадей в ЦАО точно нет", - указал руководитель проекта Павел Горбов.

В новостройке на Русаковской улице получили квартиры 63 семьи - это 190 человек. Раньше они жили в этом же районе. То есть двор для них практически остается знакомым. Среди новоселов есть те, кто ютился в коммуналках. Теперь же они обрели отдельную жилплощадь.

"В этом районе в программу реновации включены еще семь домов. Кроме того, приводим в порядок улицы, реконструируем поликлинику, строим транспортную инфраструктуру. Здесь уже есть МЦД-2, в планах - новая трамвайная линия", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Программа реновации в столице работает почти 6 лет. Под нее попадает около миллиона человек из пяти тысяч домов по всему городу. С начала 2018 года новые квартиры взамен старых получили уже 107 тысяч человек.

Илья Данильцев, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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