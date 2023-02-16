В Дубне 94-летняя пенсионерка помогла поймать телефонного мошенника

Пожилой женщине позвонила якобы заплаканная дочь

Известие о том, что ее дочь на своем автомобиле сбила девушку на пешеходном переходе, 94-летнюю жительницу подмосковной Дубны заставила сильно понервничать. Звонивший, представившийся сотрудником полиции, сообщил: виновницу ДТП теперь привлекут уголовной ответственности. Но можно замять дело - перевести родным потерпевшей 900000 рублей. В подтверждение своих слов мужчина даже предложил перепугавшейся бабушке самой переговорить с дочерью.

"И Люба вроде взяла трубку. Дочь. Вроде бы. Ну там голос: она плачет, вся кричит: "Мам, я вышла на красный свет, из-за меня авария получилась, сколько у тебя денег". Ну я говорю - у меня 50 тысяч. Она такая: "Нет, мамочка, у тебя больше денег!". Я говорю - ну, у меня 300 тысяч", - вспоминает потерпевшая.

Получив от мнимой дочери инструкции о том, кому ей следует передать деньги, женщина положила трубку. А после, засомневавшись, сама решила перезвонить в полицию. Все дальнейшие события проходили уже под контролем настоящих полицейских.

"Заявительница передала наличные пришедшему к ней домой незнакомому мужчине, полицейские его задержали. При обыске у него обнаружили и изъяли пакет с деньгами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Задержанным оказался 29-летний житель столицы. Свою вину он не признал. На допросе утверждал, что всего лишь подрабатывает курьером. Заказ получил через один из мессенджеров. Как удалось выяснить в ходе следствия, в обязанности так называемого курьера входило также переводить содержание "посылок" от потерпевших на банковские счета, указанные работодателями. А в качестве оплаты он мог оставлять себе 10 процентов от перечисленной суммы. Подельников мужчины сейчас ищут.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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