В ГИМ появился уникальный старообрядческий псалтырь

Он был выпущен еще до церковной реформы

Уникальный старообрядческий псалтырь, изданный в первой половине 17-го века, появился в коллекции Государственного исторического музея, сообщает "ТВ Центр".

Реликвию передал в дар лично глава Русской старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Это внушительный фолиант из 700 страниц. Помимо псалтыря, там есть часослов, календарные материалы, некоторые службы и каноны. Украшена книга выходной гравюрой с изображением царя Давида.

Примечательно, что этот псалтырь выпущен еще до церковной реформы. Таких богослужебных книг сохранилось мало.

"Исходя из даты её проявления на свет, 1640 год, ее состояние практически идеально. Конечно, там есть утраты, конечно, мы наблюдаем следы поновления, следы реставрации, но в целом этот уникальный памятник дошел до нас в целостном виде, что тоже очень важно", - отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

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