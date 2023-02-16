На сцене РАМТ соберутся "Женщины Лазаря"

Спектакль по одноименному роману Марины Степновой

Казалось совершенно невероятным перенести на сцену этот весьма многонаселенный и довольно сложный роман. Еще в 2012-м книгу Марины Степновой "Женщины Лазаря" назвали бестселлером и открытием года. Он - победитель премии "Большая книга", номинант множества других литературных премий. Но на театральной сцене историю гениального ученого Лазаря Линдта играют впервые. Точнее - не играют. Рассказывают. В пьесу роман превращать не стали.

"Сначала мы оставили только диалоги. А потом мы поняли, что голос автора - это очень важный персонаж. И то, как Марина Степнова все это описывает. Мы вернули эти куски. Повествовательные, как нам кажется. Но для меня это поэзия в прозе", - отметил режиссер Алексей Золотовицкий.

Лазарь Линдт больше всего похож на физика Льва Ландау. Но на самом деле - образ выдуманный, собирательный. Как и всякий гений, в обычной жизни Линдт - большой ребенок. И в отношениях с женщинами - своеобразен. В юности влюбился в жену старшего друга Марусю. Разница в 30 лет. Она относилась к нему, как к ребенку, которого у нее никогда не было.

"Она как наседка, такая большая курочка, которая все обволакивает своим теплом, любовью, заботой, в ней очень много сил, энергии, любви, на мир хватает, наверное", - говорит актриса Анна Ковалева.

А жизнь восемнадцатилетней Галины уже пожилой Лазарь Линд своей любовью просто сломал.

"Девушка, которая мечтает о жизни, видит ее в одних красках - в одночасье ее ломают, и она становится совершенно иной", - объясняет актриса Нелли Уварова.

История о женщинах Лазаря на самом деле сыграна... без Лазаря. Иногда в него перевоплощаются сами актрисы, а иногда в его роли - бутафорский бюст. Как в самой пикантной сцене спектакля.

Мужских ролей вовсе нет. Да и актрис лишь трое. Но они каким-то удивительным образом очень легко рассказывают эту непростую историю, плавно перемещаясь по событиям XX века и перипетиям каждой судьбы.

Антонина Писарева играет внучку Лазаря. Тоже обладающую уникальным даром - она балерина. Но это тот случай, когда дар - мучение.

"Так складывается в жизни, что не складывается. Очень долго. Что вот все время пазлы распадаются. А на самом деле зачастую это потому, что люди сами все усложняют. Можно просто позволить себе сделать выбор, быть честным с собой, с миром", - говорит Писарева.

Спектакль "Женщины Лазаря" - как раз о том, как тяжело сделать такой выбор. И почему только у редких людей это получается.

Юлия Богоманшина, Юрий Ламзин, "ТВ Центр"

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