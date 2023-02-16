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В Центре воспроизводства Московского зоопарка поселились три рыси

15:18
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Новый вольер они обживают с удовольствием

Три рыси, конфискованные у контрабандистов в Красноярском крае, поселились в центре воспроизводства Московского зоопарка, передает "ТВ Центр".

Новый вольер они обживают с удовольствием. Территория - огромная. Есть полки, где можно вальяжно растянуться.

Прежние хозяева содержали зверей явно в более стеснённых условиях. Да и кормили плохо: хищников привезли в удручающем состоянии. Теперь рыси отъелись, привыкли к расписанию кормлений и свой кусок мяса ждут строго по времени. Правда, еще немного побаиваются громких звуков. Поэтому когда животные выходят на прогулку, около них стараются не шуметь.

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