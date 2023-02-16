В Москве заработала выставка научного наследия Константина Ушинского

Среди почетных гостей - руководители профильных ведомств и ведущих организаций

О трудах выдающихся отечественных педагогов рассказывают сегодня в Москве. Мероприятие приурочено к 200-летию Константина Ушинского, передает "ТВ Центр".

Открыта и выставка, которая познакомит с его научным наследием. Для юных посетителей подготовили тематический квест. А среди почетных гостей - руководители профильных ведомств и ведущих организаций.

Мероприятие проводит Российская академия образования в здании единственной в Европе педагогической библиотеки.

"Большой проект, который библиотека ведет, это начало оцифровки всего фонда. Это сложный момент, но он идет. Нужно оцифровать литературу, но очень важны, особенно для тех, кто работает в области истории педагогики, педагогические журналы. Потому что сейчас трудно представить, что в 19 веке российское учительство, российские родители имели три журнала педагогических и один из них так и назывался - "Воспитание", - отметила Ольга Васильева, президент Российской академии образования.

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