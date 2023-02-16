В Турции девушка провела под завалами 248 часов

Ее удалось спасти

Одиннадцать суток без воды и еды - в Турции спасли девушку, которая пролежала под завалами 248 часов. Как сообщает государственное телевидение, ее жизни ничего не угрожает.

Это произошло в юго-восточной части страны, которая сильнее всего пострадала от разрушительного землетрясения. Поисково-спасательные работы завершаются, но под обломками рухнувших зданий изредка продолжают находить выживших.

Общее число жертв стихии в Турции и Сирии уже превысило 41 тысячу человек. Около 26 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. И находиться в пострадавших районах по-прежнему опасно.

Накануне вечером от внезапного взрыва чуть не пострадал глава турецкого Минздрава. Он общался с журналистами и врачами, когда прямо у его ног взорвалась переносная печь.

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