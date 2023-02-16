Лукашенко назвал условие мобилизации в Белоруссии

Пока таких планов в стране нет

В Белоруссии не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно. Такое заявление в четверг, 16 февраля, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что "мы как работали, так и работаем", а "военнослужащие как несли свою службу, так и несут". При этом планов объявлять мобилизацию у Минска нет.

Лукашенко подчеркнул, что "к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия", а также заверил, что Минск не даст другим государствам шанса сделать это.

В настоящее время "наши люди должны каждый заниматься своим делом и жить абсолютно спокойно", цитирует политика БелТА.

Ранее в белорусском Министерстве обороны заявили, что власти Белоруссии не будут ограничивать выезд из страны военнообязанных, которые не прошли проверку учетных данных. Лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства.

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