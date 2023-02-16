ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко назвал условие мобилизации в Белоруссии

13:04
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Пока таких планов в стране нет

В Белоруссии не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно. Такое заявление в четверг, 16 февраля, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Глава государства отметил, что "мы как работали, так и работаем", а "военнослужащие как несли свою службу, так и несут". При этом планов объявлять мобилизацию у Минска нет.

Лукашенко подчеркнул, что "к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия", а также заверил, что Минск не даст другим государствам шанса сделать это.

В настоящее время "наши люди должны каждый заниматься своим делом и жить абсолютно спокойно", цитирует политика БелТА.

Ранее в белорусском Министерстве обороны заявили, что власти Белоруссии не будут ограничивать выезд из страны военнообязанных, которые не прошли проверку учетных данных. Лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.