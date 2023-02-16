Песков рассказал о попытках заставить Киев соблюдать Минские соглашения

Украина нарушила договоренности

Россия приложила большие усилия, чтобы вынудить Киев, Берлин и Париж встать на путь реализации Минских соглашений. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что "усилия были потрачены изрядные", в переговорах участвовал лично президент России Владимир Путин.

При этом "основная задача была все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства", однако "уже на заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина, Парижа", рассказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента указал, что стало понятно, что другие стороны соглашений "пытаются заменить и подменить чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств", хотя "тогда последовательность была критически важна".

В итоге и Киев, и Берлин, и Париж "в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблем", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что подписанные в Минске соглашения нужны были лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что игнорирование Минских соглашений западными партнерами стало предтечей российской специальной военной операции.

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