Собянин подвел итоги первого месяца работы флагманского центра больницы Вересаева

Именно там впервые применили новый стандарт экстренной медицинской помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что команда флагманского центра больницы имени Вересаева спасла около 4 тысяч пациентов в первый месяц работы.

"Чаще всего врачи центра помогали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными травмами, острыми хирургическими патологиями - аппендицит, панкреатит и др. Около 20% пациентов были в тяжелом состоянии, 45% - в состоянии средней тяжести, ещё 35% - в удовлетворительном", - уточнил градоначальник.

Как добавил мэр, именно в этом флагманском центре впервые применили новый стандарт экстренной медицинской помощи.

По словам Собянина, благодаря концепции "врач к пациенту" большинство диагностических процедур проводится непосредственно у койки пациента, при этом персонал не только проконсультирует, но и свяжет с родственниками.

"Благодаря интеграции информационных систем флагманского центра, скорой помощи и поликлиник данные о состоянии пациента доступны врачам приемного отделения еще до того, как его экстренно доставят в медучреждение", - указал также мэр.

Вместе с тем цифровая система "Триаж" помогает распределять пациентов по срочности.

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