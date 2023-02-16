В России продлят ограничение на снятие наличной валюты

Контроль за оборотом наличной валюты был ужесточен в марте 2022 года

Период действия ограничений на снятие наличной валюты в России в сумме не более 10 тысяч долларов США (либо ее эквивалент в других валютах) будет пролонгирован. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как уточнила глава регулятора, действующие нормы по снятию валюты будут продлены после 9 марта.

Набиуллина также заявила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физическими лицами в настоящее время нет, сообщает "Интерфакс".

После начала спецоперации для защиты собственных национальных интересов Россия ввела ответные санкции и некоторые валютные ограничения. Они призваны защитить экономику страны в условиях жесткого давления со стороны Запада.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин дал Центробанку право выдавать разрешения на вывоз из страны валюты на сумму более 10 тысяч долларов.

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