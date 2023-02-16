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Лукашенко назвал темы новой встречи с Путиным

13:40
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Лидеры двух стран встретятся 17 февраля

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 февраля, примет в Ново-Огареве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В Кремле рассказали, что "это будет обстоятельная беседа", хотя ее темы не назвали. Первый обмен фразами традиционно будет доступен для СМИ, сообщает "Интерфакс".

Лукашенко, в свою очередь, уточнил, что стороны обсудят "вопросы безопасности, обороны". При этом главным он назвал подготовку заседания Высшего государственного совета, в рамках которой поднимут "вопросы и экономического, и военного, и политического характера".

Президент Белоруссии рассказал, что в Москве и Минске хотят "посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи", в первую очередь по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению.

Кроме того, "если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", цитирует политика Sputnik Беларусь.

В январе Александр Лукашенко принял в Минске российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Стороны обсудили стратегические направления дальнейшего углубления союзничества в соответствии с договоренностями, которые достигаются главами государств в контексте продвижения интересов Союзного государства России и Белоруссии.

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