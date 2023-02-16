На МКАД опрокинулся грузовик

Авария произошла на внешней стороне кольцевой

На МКАД опрокинулся грузовой автомобиль, на проезжую часть вывалились десятки мешков, передает "ТВ Центр".

Авария произошла на внешней стороне кольцевой - перед развязкой с Липецкой улицей. На кадрах камеры наблюдения видно, что у машины, видимо, что-то случилось с колесом. Грузовик начал вилять, съехал на соседние полосы, где и столкнулся с двигающейся машиной городских служб.

Информации о пострадавших не поступало. Движение транспорта на этом участке затруднено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"