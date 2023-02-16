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ВС России уничтожили до 135 боевиков в ходе наступления на донецком направлении

13:59
  • четверг
  • 16 февраля 2023

В ДНР поражены командные пункты трех бригад ВСУ

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в четверг, что российские военные уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ на купянском направлении в течение суток и до 135 - в ходе наступления на донецком направлении.

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Был поражен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекамского в ДНР, на херсонском направлении - четыре склада боеприпасов бригад теробороны ВСУ.

Кроме того, ВС России уничтожили более 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении, более 55 военных ВСУ - на южнодонецком и запорожском направлениях.

Средства ПВО России за сутки сбили 20 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS. В ДНР поражены командные пункты трех бригад ВСУ.

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