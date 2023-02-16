Володин предложил взыскать ущерб за "Северный поток" с иностранных компаний

Предложение касается иностранного бизнеса, присутствующего в России

В России находятся средства других стран, зарубежных компаний и акционеров — за их счет можно компенсировать ущерб, причиненный российской стороне диверсией на газопроводах системы "Северный поток". Такое мнение в четверг, 16 февраля, высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что "сейчас за рубежом считают наши денежки, в надежде взять их и использовать по своему назначению". В ответ он предложил оценить ущерб, причиненный России взрывами на "Северном потоке", "потому что кто-то если думает невозможно взыскать — это не так".

По мнению Володина, как только российские средства будут каким-либо образом изъяты за рубежом, то ресурсы иностранных компаний "мы полное имеем право в этом случае оставить у себя, и многое другое можно тоже брать и урегулировать таким же принципом на основе зеркальности".

Что касается ЧП в системе "Северный поток", то "если европейские страны собираются прощать это все Байдену, пускай сами между собой разбираются, мы то не собираемся", цитирует Володина "Интерфакс".

Ранее посольство России в США заявило, что российская сторона не позволит Соединенным Штатам замалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки". По словам пресс-секретаря дипведомства Игоря Гиренко, речь идет о подрыве критической энергоинфраструктуры, "особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах".

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