Москва уже указывала, что планы противников России не реализовались

Украина намерена добиться развала России как государства. Такое заявление сделал в четверг, 16 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По словам чиновника, "Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас", поскольку "в противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира".

Данилов выразил уверенность в том, что уже летом "мы будем видеть совсем другую картинку на фронте и на других участках". Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими, "посмотрим, где и чья земля будет" по завершении боевых действий, цитирует заявление Данилова РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию пытаются расчленить, но она выйдет из противостояния окрепшей. Это лишь усилит убежденность Москвы в том, что необходимо выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе, как этого требует устав ООН и которую "сейчас пытаются подорвать наши западные коллеги", подчеркнул дипломат.

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