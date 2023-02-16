Россия вышла из всех соглашений Совета Европы

В марте 2022 года Москва уведомила СЕ о выходе из организации

Государственная дума в четверг, 16 февраля, приняла в первом чтении и сразу в целом закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Соответствующую инициативу внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента глава государства Владимир Путин.

В связи с прекращением членства России в Совете Европы считается прекратившими действие с 16 марта 2022 года 21 международный договор, в том числе Устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия, сообщает "Интерфакс".

Весной 2022 года Россия официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в отношении нашей страны международных договоров Совета Европы.

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