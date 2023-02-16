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Ущерб энергосистеме Украины от российских ударов достиг миллиардов долларов

15:20
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Удары ВС России стали ответом на теракты украинских спецслужб

Прямой ущерб энергетической системе Украины от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам на Украине

По словам Кудрицкого, даже если на Украине настанет на какой-либо долгий срок удастся преодолеть дефицит энергетических мощностей, рассчитывать на это в длительной перспективе нельзя.

Предварительная оценка ущерба, причиненного энергосистеме Украины в точных цифрах, появится в ближайшие недели, цитирует Кудрицкого Bloomberg.

Ранее заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что экстренные отключения электроэнергии в Киеве будут продолжаться всю зиму, а ситуация в энергетике остается сложной.

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