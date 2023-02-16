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Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Украине

15:41
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Документ не является юридически обязывающим

Депутаты Европейского парламента в четверг, 16 февраля, большинством голосов приняли резолюцию с призывами к странам Евросоюза наращивать и ускорять поставки Украине "всех видов вооружений".
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В документе подчеркивается важность снабжения украинской армии оружием и военной техникой, включая истребители, вертолеты и ракетные системы.

При этом европарламентарии отказались внести в проект резолюции поправки с призывами к мирным переговорам между Москвой и Киевом, а также к соблюдению свободы слова и мнений в отношении тех, кто выступает против поставок оружия Украине и поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта.

Также в резолюции говорится о необходимости создания специального трибунала по Украине, дальнейшего расширения антироссийских санкций, конфискации российских активов в интересах Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее Европарламент призвал изучить возможность поставок Украине западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия. ЕП поприветствовал решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки. Парламентарии также призвали поспешить с введением десятого пакета санкций против России.

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