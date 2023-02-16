Евросоюз может запретить экспорт сантехники в Россию

Брюссель готовит новый санкционный пакет

Европейский союз в рамках очередного пакета санкций может запретить экспорт в Россию биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает EUobserver.

Наряду с этим предлагается ввести запрет на экспорт в Россию пеньковой пряжи, светодиодов, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем, дымовых труб, кирпичей, шин и перьев для ручек.

При этом алмазная и ядерная промышленность России под ограничения в рамках десятого пакета санкций не подпадут, утверждает издание.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговые ограничения в рамках очередного, десятого, пакета санкций, который Евросоюз готовит в отношении России, затронут операции на 11 млрд евро. В частности, Брюссель предлагает ввести в отношении России экспортные санкции для запрета поставок электроники, используемой в производстве беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

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