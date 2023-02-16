Россия высылает четырех австрийских дипломатов

Это ответная мера

В четверг в Министерство иностранных дел России вызвали австрийского посла в связи с высылкой четырех российских дипломатов из Вены. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства

В качестве ответной меры Москва высылает такое же число сотрудников посольства Австрии из России. Дипломатам предписано покинуть Россию до конца дня 23 февраля.

"Акцентировано, что этот недружественный и ничем не обоснованный шаг наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны, и международному авторитету Вены", - указали в МИД России.

2 февраля Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов, действия которых якобы несовместимы с дипломатическим статусом. Двое из них - члены постоянной миссии при ООН в Вене, остальные - сотрудники посольства России в Австрии.

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