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Борреля раскритиковали за сравнение санкций с мышьяком

16:54
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Европейского чиновника советуют отправить в дом престарелых

Ограничительные меры – это медленно действующий яд, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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"Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции – это медленно действующий яд, как мышьяк", - заявил Боррель на заседании Европарламента.

Заявление главы дипломатии Евросоюза раскритиковали в соцсетях, отмечает РИА Новости. Читатели, в частности, интересуются, откуда Боррель знает, как действует мышьяк, а также советуют поместить европейского чиновника в дом престарелых.

"Жду не дождусь ответа Лаврова", - поставили точку в дискуссии.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила внести в десятый пакет антироссийских санкций запрет на импорт синтетического каучука производства России. Однако это предложение вызвало разногласия между участниками встречи постпредов стран ЕС.

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