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Собянин: Банковской картой можно оплатить проезд на всех турникетах в метро и МЦК

17:18
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Мэр назвал плюсы обновленных турникетов

Оплата банковскими картами теперь принимается на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это удобно и экономит время пассажиров", - написал мэр.

Собянин рассказал, что обновлено почти 4 тысячи турникетов, которые теперь при оплате банковской картой срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии - в три раза. Также они имеют большие LED-экраны и крупный шрифт, что удобно для слабовидящих.

Кроме того, турникеты оснащены считывателем QR-кодов для внедрения системы быстрых платежей (СБП). Также на них сразу видно, сколько осталось поездок или дней до окончания действия "Единого" билета или баланс "Кошелька".

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