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Белый дом: Байден во время визита в Европу не поедет на Украину

17:39
  • четверг
  • 16 февраля 2023

Президент США приедет в Варшаву 20 февраля

Президент США Джо Байден не планирует посещать Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом в четверг сообщает Телеграм-канал RT.
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"Предстоящий визит Байдена в Европу ограничится посещением Польши. Других остановок, в том числе на Украине, не запланировано, заявили в Белом доме", - говорится в сообщении.

Накануне отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом во время визита в Польшу.

Президент США приедет в Варшаву вечером 20 февраля и на следующий день выступит с речью перед польским народом. Как отметил американский посол в Польше Марк Бжезинский, визит Байдена в Польшу станет историческим событием, поскольку еще ни один американский лидер не приезжал в Варшаву дважды за год.

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