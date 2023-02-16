Назначение нового премьера Молдавии прошло со скандалом

Депутатов оппозиционного блока ограничили в праве на выступление

Парламент Молдавии в четверг утвердил нового премьера и правительство страны. Кабмин возглавит бывший глава министерства внутренних дел Дорин Речан.

Однако во время процедуры голосования депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну парламента и скандировали "Позор", поскольку им ограничили право на выступление. Парламентарии намерены обратится в Конституционный суд из-за нарушения процедуры назначения кабмина, сообщает РИА Новости.

Предыдущим премьером Молдавии была Наталья Гаврилица. Она заявила о своей отставке 10 февраля.

14 февраля в МИД России призвали власти Молдавии не поддаваться на провокации извне и руководствоваться пониманием больших плюсов, которые могут принести стране стабильные дружественные отношения с Москвой.

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