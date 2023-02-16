Столтенберг признался: о начале СВО знал, но пошел спать

"Это была очень короткая ночь", заявил генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как провел ночь на 24 февраля 2022 года. По его словам, он якобы знал о готовящемся начале специальной операции на Украине, однако пошел спать.

"Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло", - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

На этой неделе генсек НАТО заявил, что начало специальной военной операции не стало неожиданностью для Североатлантического альянса. По его словам, НАТО готовилось к конфликту с 2014 года.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что подписанные в Минске соглашения нужны были лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь.

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