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Столтенберг признался: о начале СВО знал, но пошел спать

18:40
  • четверг
  • 16 февраля 2023

"Это была очень короткая ночь", заявил генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как провел ночь на 24 февраля 2022 года. По его словам, он якобы знал о готовящемся начале специальной операции на Украине, однако пошел спать.
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"Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло", - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

На этой неделе генсек НАТО заявил, что начало специальной военной операции не стало неожиданностью для Североатлантического альянса. По его словам, НАТО готовилось к конфликту с 2014 года.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что подписанные в Минске соглашения нужны были лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь.

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