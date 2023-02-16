В Совфеде прокомментировали идею создания "антиНАТО"

Это тупик

Создавать "антиевропейский союз" или "антиНАТО" в качестве ответной реакции на "претензии" стран Запада "на управление миром" бессмысленно. Такое мнение в четверг выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"В качестве региона, где это можно было бы сделать, естественно, прежде всего называют Евразию. Я эту точку зрения не разделяю, я не считаю, что задачей евразийского проекта является противопоставление нас всех кому бы то ни было, потому что это тупик", - приводит РИА Новости слова сенатора.

Накануне министры обороны государств — членов НАТО утвердили руководство по долгосрочному оборонному планированию для ответа на новые угрозы.

Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, независимо от исхода конфликта на Украине.

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