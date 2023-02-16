Путин: социальные гарантии для всех участников СВО должны быть равны

Они все выполняют свой священный долг перед Родиной, заявил президент

Все выполняющие сегодня долг перед родиной - и те, кто проходит службу по контракту, и добровольцы, и те, кто пришел на военную службу в рамках мобилизации, - должны пользоваться равными социальными гарантиями. В четверг об этом заявил Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Омбудсмен рассказала президенту о том, как помогают семьям участников специальной военной операции, а также детям, живущим в новых регионах России.

Институт уполномоченного по правам ребенка существует в России уже больше 14 лет. И с каждым годом обращений граждан становится все больше. Только за прошедший 2022-й на 12%, отметил Владимир Путин. Работы заметно прибавилось и после того, как в состав России вошли новые регионы. Хотя помощь проживающим на Донбассе детям оказывали и раньше.

"Трагедия, которая происходит на Донбассе, затрагивает, конечно, и совсем маленьких наших граждан, детей, к сожалению, это так. Восемь лет – за время этой неприкрытой агрессии на Донбассе против наших людей, конечно, страдали дети. И институт уполномоченного этим активно занимался. Сейчас эта работа продолжается", - заявил Путин.

Для оказания оперативной помощи в каждом новом регионе создали гуманитарные штабы. Их сотрудники доставляют необходимые вещи, продукты тем, кто в этом остром нуждается. Например, специализированное питание для детей. Однако важно помогать не только "здесь и сейчас", но и выстраивать полноценную систему поддержки несовершеннолетних. Ремонтировать старые детские дома, отстраивать новые, переобучать персонал, ну и, конечно, напрямую общаться с подростками.

Специально для этого проводят так называемые молодежные интеграционные смены. На них ребятам помогают определиться с профессией, приглашают в российские вузы, занимаются личностным развитием. Особенно это важно для тех ребят, которые остались без родителей. Омбудсмен Мария Львова-Белова сама усыновила мальчика из Мариуполя - рассказала президенту, как ищут семьи для таких детей:

"Маленькая девочка залезла на колени и на ушко мне говорит: "А нас не возьмут". Я говорю: "Малыш, почему?". Она говорит: "А потому что нас пятеро". Я говорю: "Да, возьмут. И пятеро, и шестеро". И у нас потрясающие люди, Владимир Владимирович. У нас в Московской области одна семья усыновила, под опеку взяла семью из девятерых детей. Представляете?"

Внимательно следят и за судьбами тех детей, которые оказались в больницах. В том числе в результате обстрелов и агрессии украинских националистов. Сейчас в медучреждениях находится около тысячи маленьких пациентов. Некоторые навсегда останутся инвалидами. Детский омбудсмен предложила присваивать ребятам, получившим травмы, статус пострадавших в ходе специальной военной операции и поддержать семьи.

Серьезная работа ведется не только здесь, но и в других регионах страны. Особый фокус внимания - на подростках. Для них открывают 45 новых досуговых центров, куда можно прийти после школы и провести время в кругу сверстников. Причем, порой сюда попадают и дети из неблагополучных семей. О существовании подобных сообществ им рассказывают специально созданные уличные службы. Команды регулярно обходят заброшенные здания, дворы, где могут собираться подростки, и предлагают им прийти познакомиться.

Другой пилотный проект для трудных подростков реализовали совместно с правительством Чеченской республики. Две сотни ребят вывезли на экскурсию, чтобы рассказать о культуре и традициях кавказского региона. Ведь чаще всего именно такой подход оказывается более эффективным, чем профилактические беседы и наказания. Подводя итоги проделанной работы, Владимир Путин поинтересовался, как помогают детям из семей участников специальной военной операции. Детский омбудсмен, в свою очередь, выступила с предложением.

- У меня есть дети, у которых у одних отцы служат при Минобороны, а другие - в частной военной компании. И те, и другие герои. Но одни получают гарантии социальные, а другие не получают.

- Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Так что вы попали прямо в точку. Все - и добровольцы, и на счет тех, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто пришли на военную службу в рамках мобилизации - они все выполняют свой священный долг перед Родиной. И перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям, и по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковых ситуациях.

География программ по защите детей выходит далеко за пределы России. В этом году планируют реализовать сразу несколько гуманитарных проектов в сотрудничестве с африканскими странами. Главным образом, в области здравоохранения и образования. Ведь независимо от места проживания и политической обстановки, каждый ребенок заслуживает право на нормальное детство. Российские правозащитники доказывают это реальными делами.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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